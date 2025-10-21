Haberler

Kocasinan'da Projeler İçin Muhtarlarla Buluşma

Kocasinan'da Projeler İçin Muhtarlarla Buluşma
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayata geçirilen ve planlanan projeleri muhtarlarla paylaştı. Kentsel dönüşümden sosyal belediyeciliğe kadar birçok konuya değinen Çolakbayrakdar, 94 bin ağaç dikildiğini ve 34 yeni park yapıldığını açıkladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayata geçirilen ve planlanan projeler için muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, tolantıda kentsel dönüşümden sosyal belediyeciliğe, altyapıdan ulaşıma kadar yürütülen ve planlanan projeleri slayt sunumu eşliğinde anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha güzel ve ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Şimdiye kadar 4 binin üzerinde kentsel dönüşümle daire teslim ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, 1907 konutun inşaatının devam ettiğini aktardı.

Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kayseri için durmadan çalıştıklarını anlatarak, 10 ay içerisinde 94 bin ağaç diktiklerini ve 34 yeni park yaptıklarını kaydetti.

Programa katılan Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise muhtarların vatandaşın istek, talep ve arzuları noktasında ulaşabileceği en yakın kamu görevlileri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Haberler.com
