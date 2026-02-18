Kocasinan Belediyesi personeline yönelik 'Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği' kursu başlatıldı

Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik "Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" kursu başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin seminer salonunda düzenlenen eğitim programıyla, ilçedeki parklar ve yeşil alanlarda daha nitelikli, sürdürülebilir ve estetik bir peyzaj anlayışının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimin belediyecilik hizmetlerinde kaliteyi doğrudan artıracağını ifade etti.

Eğitimin yalnızca personelin mesleki gelişimine değil, şehir estetiğine de katkı sunduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yeşil alanlarımız, parklarımız ve peyzaj düzenlemelerimiz şehrimizin vitrinidir. Bu alanda görev yapan personelimizin bilgi ve donanımının artırılması, hizmet kalitesini doğrudan yükseltmektedir. Bu eğitim modeli, kurumsal profesyonelleşme adına Türkiye'de örnek nitelik taşıyan bir vizyon projesidir. Bilgiyle donatılmış personelimizle şehrimizin yeşil mirasını en doğru şekilde büyüteceğiz. Amacımız sadece park yapmak değil, o parkları yaşayan, sürdürülebilir ve bilimsel yöntemlerle bakılan birer huzur alanı haline getirmektir. Kendi uzmanını kendi yetiştiren bir belediye olarak şehrimizin estetiğini akademik bir bakış açısıyla koruyacağız."

Park ve Bahçeler Müdürü Osman Kafa ise personelin sadece bahçıvanlık değil, sulama sistemleri, elektrik altyapısı ve peyzaj uygulamaları konusunda da bilgi sahibi olması gerektiğini belirtti.

Haftada 3 gün belirlenen saatlerde 1 ay sürecek eğitimle toprak bilgisi, gübreleme teknikleri, çim alan tesisi, budama ve bitki sağlığı gibi konularda eğitim verilecek.