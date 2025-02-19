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Kocasinan Belediyesi Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı

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Kocasinan Belediyesi, beklenen kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çeşitli hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kış mevsimini rahat geçirmesi için kar temizleme çalışmalarına öncelik verdiklerini açıkladı.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gerekli önlemleri aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı ekipler, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yaptığı hazırlıklarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirtti.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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