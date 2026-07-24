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Başkan Çolakbayrakdar'dan Basın Bayramı Mesajı

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda basın çalışanlarının halkın sesi olduğunu vurgulayarak, fedakarca çalışan tüm gazetecilerin bayramını kutladı ve başarılar diledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Çolakbayrakdar mesajında, basın çalışanlarının halkın sesi olduğunu belirtti.

Son derece dinamik bir meslek olan gazeteciliğin, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşıdığına değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir. İlimizin ve Kocasinan'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim."

Kaynak: AA
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