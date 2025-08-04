Kocaeli Zabıta Ekiplerinden Orman Yangınlarına Karşı Denetim Hamlesi

Kocaeli Zabıta Ekiplerinden Orman Yangınlarına Karşı Denetim Hamlesi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, orman yangınlarına karşı denetimlerini artırdı. Dağlık ve kırsal bölgelerde devriye faaliyeti yürüten ekipler, ateş yakanları denetleyerek ormanların korunmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, Geyve'deki yangın sonrası destek verenlere yüzlerce fidan hediye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, olası orman yangınlarına karşı denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri rutin işlerinin yanında dağlık ve kırsal bölgelerde devriye faaliyetlerini çoğalttı.

Yangın riski taşıyan alanlarda hem ateş yakanlara karşı denetim yapan ekipler hem de çevresel risk faktörlerini gözlemliyor. Devriye gezen ekipler ormanların korunmasına yardımcı oluyor.

"Ormanlar yanmasın, gelecek sönmesin" anlayışıyla hareket eden ekipler, bu faaliyetlerine bir süre daha devam edecek.

Kocaeli'den Geyve'ye fidan desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına gönüllü olarak destek verenlere teşekkür etmek amacıyla bölgeye yüzlerce fidan hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geyve'deki yangın sonrası toplumsal farkındalığı artırmak, söndürme çalışmasına katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etmek maksadıyla Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde bölgeye ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette, vatandaşlara yüzlerce fidan hediye edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın geçmiş olsun dilekleri ve selamları da vatandaşlara iletildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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