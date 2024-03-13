Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te 13 aileye ziyarette bulundu

Güncelleme:

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Gölcük ilçesinde 13 aileye ziyarette bulundu. Vali Yavuz, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelli bireyler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürdü. Ziyaretlerde çocuklara da hediye verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük ilçesinde 13 aileye ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda ramazan ayında da şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engelli bireyleri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

Vali Yavuz ile eşi Selda Yavuz, Gölcük'te 2 engelli, 7 ihtiyaç sahibi, 2 şehit yakını ile 2 gazi olmak üzere 13 aileyi ziyaret etti.

Vali Yavuz, şehit polis memurları Mustafa Yavaş ve Furkan Demir'in yakınları ile gazi İbrahim Faruk Coşgun ile Mehmet Başçı'nın evine misafir oldu.

Ziyaret ettikleri ailelerin haricinde mahalleli ve esnafla da sohbet eden Vali Yavuz, çocuklara da hediye vererek ziyaretlerini sonlandırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Selda Yavuz Gölcük Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Selçuklu adayı Mustafa İsen kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarayönü adayı Salih Ülker kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Meram adayı Musa Bizim kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kulu adayı Semih Saraç kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kulu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karatay adayı Muhammed Cihad Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karatay belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karapınar adayı Kemal Kor kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karapınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadınhanı adayı Refik Cancan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kadınhanı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ilgın adayı Halil İbrahim Oral kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ilgın belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hüyük adayı Ahmet Şamil Uyar kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Hüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Halkapınar adayı Emin Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Halkapınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güneysınır adayı Mehmet Karaoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Güneysınır belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ereğli adayı Asım Durmuş kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ereğli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Emirgazi adayı Ubeyde Aktulum kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Emirgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanhisar adayı Celal Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Derebucak adayı Enes Büyükiskilip kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derebucak belediye başkan adayı kim oldu?
title