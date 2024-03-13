Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te 13 aileye ziyarette bulundu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük ilçesinde 13 aileye ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda ramazan ayında da şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engelli bireyleri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

Vali Yavuz ile eşi Selda Yavuz, Gölcük'te 2 engelli, 7 ihtiyaç sahibi, 2 şehit yakını ile 2 gazi olmak üzere 13 aileyi ziyaret etti.

Vali Yavuz, şehit polis memurları Mustafa Yavaş ve Furkan Demir'in yakınları ile gazi İbrahim Faruk Coşgun ile Mehmet Başçı'nın evine misafir oldu.

Ziyaret ettikleri ailelerin haricinde mahalleli ve esnafla da sohbet eden Vali Yavuz, çocuklara da hediye vererek ziyaretlerini sonlandırdı.