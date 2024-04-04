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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kadir Gecesi'ni kutladı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, rahmet ve bereketin yağdığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu mübarek gecede, günahlar ve hatalar için tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu, duaların kabul edildiğini vurgulayan Yavuz, Kadir Gecesi'nin kalplerin kötülüklerden arınması, gönül dünyasının aydınlanması, manevi huzurun daha da artması için yüce Allah'ın sunduğu eşsiz fırsatlardan biri olduğunu bildirdi.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu müstesna geceyi bir fırsat olarak görmeli ve tüm insanlığın, kin, haset, nefret, korku ve ümitsizliğin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın olduğu bir dünyada yaşaması için içtenlikle dua etmeliyiz. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Resulullah'ı örnek almak, bu iki yüce kaynağın işaret buyurduğu fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşamak ve her türlü kötülüğü terk etmek için mukaddes bir vesile olarak kabul edilmelidir."

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mukaddes gecenin, feyiz ve bereketinden azami bir şekilde istifade edilmesi gerektiğine işaret eden Yavuz, "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice mübarek gecelere ve bayramlara erişmesine vesile olmasını diliyorum. Kocaelili hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, daha nice mukaddes gün ve gecelere sağlıkla, birlik ve beraberlik içinde kavuşmayı yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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