Kocaeli Valisi'nden Türk Kızılayı'nın 157. Kuruluş Yıl Dönümüne Özel Mesaj

Kocaeli Valisi'nden Türk Kızılayı'nın 157. Kuruluş Yıl Dönümüne Özel Mesaj
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılayı'nın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kızılay'ın uluslararası alanda güvenilir bir yardım kuruluşu olduğuna dikkat çekti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 1868 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerleri Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılayın, sınır tanımayan, insan ayrımı gözetmeyen faaliyetleriyle uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıktığını aktardı.

Kızılayın, Türk milletinin gönlünde önemli yer edindiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında en zor zamanlarda insanların barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan Türk Kızılayı, kan bağışı, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif rol üstlenmiştir. Her afette, her hadisede yardıma ilk koşanlardan olan Türk Kızılayına, gönüllü olarak hizmet verenlere, maddi ve manevi desteğini esirgemeyenlere bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.