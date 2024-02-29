Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi Kapsamında Ebru Sanatı Etkinliği Düzenlendi
Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan 'Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele' (ÖNEM) projesi kapsamında, Kartepe ilçesinde Süleyman Şah İlkokulu'nda ebru sanatı etkinliği düzenlendi. Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'un katıldığı etkinlikte, özel eğitim alan öğrencilerle bir araya gelindi ve ebru sanatı yapıldı.
Kocaeli Valiliğince başlatılan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele" (ÖNEM) projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, proje doğrultusunda Kartepe ilçesinde Süleyman Şah İlkokulu'nda düzenlenen ebru sanatı etkinliğine katıldı.
Süleyman Şah İlkokul Müdürü Murat Bülent Kaplanoğlu rehberliğinde okulu gezen ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Selda Yavuz, daha sonra özel eğitim alan öğrencilerle etkinlikte bir araya geldi.
Etkinlikte öğrencilerle ebru yapan Selda Yavuz, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Selda Yavuz'a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın eşi Elif Kocaman, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Nilüfer Yalınalp eşlik etti.