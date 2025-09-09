Haberler

Kocaeli'nde Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu

Kocaeli'nde Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde, 50 yaşındaki D.B. ve 5 yaşındaki kızı H.N.A'nın cesetleri bulundu. Uzun süre kapalı kalan evdeki kötü koku ihbarı üzerine gelen ekipler, çürümüş haldeki cesetlerle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde anne ve 5 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden D.B'den (50) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan eve girdi.

Ekipler, evde anne ile 5 yaşındaki H.N.A'nın çürümüş haldeki cesetleriyle karşılaştı.

Polis ekipleri, evin uzun süredir kapalı olduğu ve içeriden kötü koku yayıldığı bilgisi üzerine maske ve eldivenle detaylı inceleme yaptı.

Cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kadının boşanmış olduğu ve biri 15 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.???????

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu

Resmi açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.