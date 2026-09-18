Kocaeli merkezli 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

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Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" misyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli merkezli İstanbul, Sakarya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, av tüfeği alev gizleme aparatı, 8 şarjör, kartuş, 973 fişek, 85,69 gram sentetik uyuşturucu, 492 gram altın, 6 çeyrek altın, 1 ata altın, 18 cumhuriyet altını, muhtelif sayıda ziynet eşyası, 1300 avro ile 53 bin lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA