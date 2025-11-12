Haberler

Kocaeli Merkezli Operasyonda 37 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları tespit edilen 37 şüpheli yakalandı. Operasyon 11 ilde gerçekleştirildi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, dün 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, operasyon öncesinde başka suçlardan tutuklanan 2 kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.