Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yapılarak birçok kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Ekipler, suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 lira para giriş çıkışı olduğunu tespit etti.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olan ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nın da yer aldığı 23 zanlı yakalandı.

Operasyonda 29 telefon, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişeğe el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
