Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 33 şüpheliden 30'u yakalandı.

İncelemelerde, çok sayıda kişinin sanal ortamda sahte ilanlar düzenlenerek dolandırıldığı ve zanlıların hesaplarında 22 milyon 3 bin 10 liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 23 kişinin şikayetçi olduğu belirlendi.

Operasyonda 55 telefon, 32 SIM kartı, 7 HDD ve 6 USB belleğe el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 zanlı adliyeye sevk edildi.