Haberler

Kocaeli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ merkezli 7 ilde, sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 7 ilde, sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş çıkışı olduğunu tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yapılarak birçok kişinin dolandırıldığı tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş çıkışı olduğu belirlendi. Kocaeli merkezli 7 ilde 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda suç örgütü lideri ve hakkında 81 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 29 telefon, 32 sim kart, 2 tablet, 2 harddisk, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Gittiği maçta kabusu yaşamıştı! Harekete geçildi