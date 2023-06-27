Kocaeli Kent Protokolü Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi

Kocaeli kent protokolü, arife günü İzmit'teki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen şehitlik ziyaretine katıldı. Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer yetkililer şehit kabirlerine karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti ve bayramlarını kutladı. Vali Yavuz, dini bayramların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günleri olduğunu belirterek, Valilik tarafından yetim, öksüz, kimsesiz ve ekonomik yoksunluk içinde bulunanların bayram sevincine ortak olabilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı.

Kocaeli kent protokolü, arife günü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

İzmit'teki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Müftüsü Sinan Cihan ve yetkililer katıldı.

Şehit kabirlerine karanfil bırakan Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı, çocuklara hediyeler verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona eren programın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, dini bayramların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günleri olduğunu belirtti.

Yetim, öksüz, kimsesiz ve ekonomik yoksunluk içinde bulunanların bayram sevincine ortak olabilmesi için Valilik tarafından çalışma yapıldığını anlatan Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal devlet uygulamaları en üst seviyede uygulamaya konulmuş, hiç kimsenin çaresiz durumda bırakılmamasına özen gösterilmiştir. Bu kapsamda Valiliğimizce, bahsettiğim grupların bayram sevincini yaşayabilmeleri için her türlü destek sağlanmış, ayrıca 3 bine yakın evladımızın bayramlıkları teslim edilmiştir." ifadesini kullandı.