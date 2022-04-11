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Kocaeli güne yağışla uyandı

İhlas Haber Ajansı - Adil Özdemir - Güncel
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Kocaeli güne yağışla uyandı Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da ciddi oranda azaldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli güne yağışla uyandı

KOCAELİ - Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da ciddi oranda azaldı.

Kocaeli'de vatandaşlar güne yağmurla başladı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunurken, hazırlıksız yakalananlar ise güçlük yaşadı. Kent genelinde yağışla beraber hava sıcaklığı da düştü.

Geçtiğimiz hafta 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, bugün 8 dereceye kadar geriledi.

Kocaeli güne yağışla uyandı

Kocaeli güne yağışla uyandı

Kocaeli güne yağışla uyandı

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İhlas Haber Ajansı / Adil Özdemir - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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