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Kocaeli Gebze'de ciple çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri çocuktu, ikisi de öldü

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Kocaeli Gebze'de D-100 kara yolunda cip ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü ile 15 yaşındaki çocuk kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ataberk Coşkun'un (18) kullandığı 34 KDL 822 plakalı motosiklet Beylikbağı Mahallesi mevkisinde E.D. idaresindeki 41 ADA 200 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki E.B. (15) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Coşkun, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, E.B. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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