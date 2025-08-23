Kocaeli Derince'de Ot Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Çınarlı Mahallesi'nde çıkan ot yangınına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, bazı barakalar ve konteynerler alevlerin hedefi oldu.
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ot yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbarla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler bölgedeki bazı baraka ve konteynerlere de sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
HABER-KAMERA. Ardacan UZUN/Derince(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel