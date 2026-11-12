Kocaeli Derince'de 80 yaşındaki kişi için jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı

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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde dolaşmak için gittiği İlimtepe'den dönmeyen İrfani Karaca (80) için arama çalışma başlattı.

Derince ilçesinde oturan İrfani Karaca, önceki gün hava almak ve dolaşmak amacıyla İlimtepe Mahallesi'nde gitti. Karaca'nın eve dönmemesi üzerine yakınları, hayatından endişe ederek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Karaca'yı bulmak için çalışma başlattı. Bölgede karadan ve dronlarla havadan arama çalışması yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı