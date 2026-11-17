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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında sürdürülen 120 yatak kapasiteli sağlık tesisi inşaatında çalışmaların yüzde 40'ı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında inşaatına başlanan tesis, toplam 8 bin metrekarelik alanda yapılıyor.

Toplam 6 bin 200 metrekarelik poliklinik binasında 70 poliklinik odası ve ikişer yataklı 60 hasta odası bulunacak.

Tesiste 88 metrekarelik ayakta kemoterapi odası, 6 ultrason birimi, mamografi, kemik dansitometri, kan alma ünitesi, röntgen ve kadın doğum polikliniği hizmet verecek.

Mikrobiyoloji teknik alanı, gastroskopi ve bronkoskopi birimlerinin bulunacağı tesiste, hasta kayıt ve raporlama birimleri ile görüntüleme personeli odası yer alacak.

Hastaların ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçları için 170 metrekarelik yemekhane, depolar ve teknik alanlar da proje kapsamında bulunuyor.

Kaynak: AA