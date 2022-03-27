Kocaeli'den kısa kısa

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - MHP Gölcük İlçe Başkanlığınca "Adım Adım 2023 Ülkücüler Gölcük'te Buluşuyor" programı gerçekleştirildi.

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Türkiye'nin daha önce de darbelerle karşılaştığını fakat 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'nin işgal edilmesini, iç savaş çıkartılmasını amaçladığını vurguladı.

O akşam MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hükümetin yanında olduğuna ilişkin açıklama yaptığını ifade eden Özarslan, "O karmaşık süreçten herkes görev bilinciyle harekete geçti, darbeye karşı etkin mücadele başlatıldı. Birkaç saat içinde darbeciler perişan edildi. Genel Başkanımızın çıkışıyla Türk gücü ortaya çıkmıştır. Bunu herkese anlatalım." dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve ekibini tebrik ederek, milletin MHP'ye ne kadar güvendiğini kendilerine gösterdiğini kaydetti.

MHP İl Başkanı Kurt ise Kocaeli'nin kendi dönemlerinde altın çağını yaşayacağını belirterek, partilerini hak ettiği yere çıkaracaklarını söyledi.

Programa, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeleri Gökhan Türkeş Öngel ve Yavuz Tellioğlu, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, MHP Kadın Aile Çocuk Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanı Yudum Kaşıkçı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Gölcük Belediyesi MHP meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Gebze'de trafik kazası

Gebze ilçesinde devrilen 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Adem Yavuz Mahallesi 2347 Sokak'ta B.K.Ç. idaresindeki 41 VS 938 plakalı üzeri kapalı 3 tekerlekli motosiklet devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.