Kocaeli'deki Yangında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, çeşitli camilerde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Törende yerel yöneticiler ve bakanlar da ailelere başsağlığı diledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esetoğlu'nun (15) cenazesi morgdan alınarak Kayapınar Mahallesi'ndeki Kayapınar Mezarlığı'na getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.

Şengül Yılmaz'ın cenazesine Bakan Işıkhan katıldı

Olayda hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın (59) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gül Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninin yapıldığı camiye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, öğle namazını eda etmesinin ardından aileye başsağlığı diledi.

Namazın ardından Işıkhan, Yılmaz'ın tabutunun cenaze nakil aracına kadar taşınmasına eşlik etti.

Bakan Işıkhan, nakil aracı içerisindeki Yılmaz'ın yakınlarına taziyede bulundu, acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Hanım Gülek'in cenazesi defnedildi

Yangında ölen Hanım Gülek (52) için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camisi'nde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Gülek'in cenazesi, Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi.

Eş Metin Gülek, merasim sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, Gülek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kaymakam Metin Kubilay, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Erdem Arcan ve vatandaşlar katıldı.

Esma Gikan son yolculuğuna uğurlandı

Yangında yaşamını yitiren Esma Gikan (31) için öğle vakti Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Gikan'ın cenazesi, namazın ardından Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi.

Tören sırasında Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan ve çocukları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, Gikan'ın aile ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
