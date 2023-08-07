Kocaeli'deki Silo Patlamasında 13 Silo Hasar Gördü

60 SİLODAN 13'Ü HASAR GÖRDÜ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait silolarda yaşanan patlamanın ardından bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, incelemelerde bulundu. Bağcı'ya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal eşlik etti.

Basın mensuplarının tahıl koridoruyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Vali Yavuz, "Bu konu çok farklı bir konu, tahıl koridoru biliyorsunuz. Tahıl koridoru konusu, Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomatik girişimleriyle Rusya, Ukrayna arasında ve Birleşmiş Milletler'in de katkılarıyla yapılan bir anlaşma neticesinde devam eden bir süreçtir. Bu sürecin Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibiyle inşallah anlaşmayla sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Şu anda bizim burada 60 silomuz var. 13'ünde hasar olduğunu tespit ettik. Biraz önce ifade ettiğim gibi incelemelerimiz, araştırmalarımız halen devam ediyor" dedi.