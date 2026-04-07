3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 12'ye çıktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 6 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Olay, 27 Mart'ta gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Saldırıda mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 91 güvenlik kamerasına ait toplam 1844 saatlik görüntü incelendi. Saldırının 2,3 saniye sürdüğü ve olay yerinde 23 mermi kovanı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı ve ikiz plakalı araçlar kullanarak öncü-artçı sistemle hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, 31 Mart'ta gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

6 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Ü.D., N.A., E.C., A.S., M.E., K.U. ve B.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.S. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, Ü.D., N.A., E.C., M.E., K.U. ve B.Ö. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı