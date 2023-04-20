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Kocaeli'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kocaeli'de yolcu otobüsleri denetlendi

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı arifesinde İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı arifesinde İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, seyahate çıkacak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla otogardaki otobüslerin takograf, yedek şoför, sürücü ve yolcu emniyet kemerleri ve lastiklerini kontrol etti.

Denetim sırasında polisler, yolculara ve sürücülere emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı Kocaeli Güncel Haberler

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