TIR'a yüklü asfalt silindir makinesine gizlenmiş 102 kilo metamfetamin ele geçirildi
Kocaeli'de durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, asfalt silindir makinesinin silindir kısmına gizlenmiş 102 kilogram metamfetamin bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ'de durdurulan TIR'da yapılan aramada dorsedeki asfalt silindir makinesinin silindir kısmına gizlenmiş 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda asfalt silindir makinesi yüklü TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği de kullanılan aramada TIR'ın dorsesinde yüklü bulunan asfalt silindir makinesinin silindir kısmına gizlenmiş 100 paket halinde 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
