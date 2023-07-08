Kocaeli'de Televizyon İzleyen Çocuğun Üzerine Mermi Düştü

Kocaeli'de, kimin ateşlediği bilinmeyen mermi, çatıyı delip, televizyon izleyen Eymen Ali Oktay'ın (5,5) oturduğu kanepeye düştü. Ailenin şikayeti üzerine polis, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışma başlattı.

KOCAELİ'de, kimin ateşlediği bilinmeyen mermi, çatıyı delip, televizyon izleyen Eymen Ali Oktay'ın (5,5) oturduğu kanepeye düştü. Yorgun merminin, oğlunu yaklaşık 5 santimle sıyırdığını belirten baba Ali Oktay, "Öncelikli amacımız bunu atanı bulabilmek. Çünkü oğlum ölebilirdi, sakat kalabilirdi. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz" dedi. Ailenin şikayeti üzerine polis, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan Ali Oktay Çocuk Oğlum Güncel Haberler