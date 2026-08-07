Kocaeli'de Organize Suç Örgütü Operasyonunda Firari İki Şüpheli Yakalandı

KOCAELİ'de haziran ayında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonunun firari şüphelileri Recep Y. ile Süleyman T. jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından haziran ayında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Aynı operasyonun firari şüphelileri Süleyman T., Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Recep Y., ise Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Çınarcık'ta yakalandıktan sonra Kocaeli'ye getirilen Süleyman T., jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Milas'ta yakalanan Recep Y. ise işlemleri sonrası Kocaeli'ye getirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı