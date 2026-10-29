Kocaeli'de skuter ve motosiklet yasağı yarın sabah 07.00'ye kadar sürecek

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Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için verilen skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkma yasağı yarın sabaha kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin bugün saat 19.00'dan yarın 07.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA