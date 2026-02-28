Haberler

Kocaeli'de Sivil Savunma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Güzelkıyı İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Afet farkındalık eğitmeni Gökhan Destan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrencilerce Sivil Savunma Günü'yle ilgili şiirler okundu, tiyatro ve video gösterisi yapıldı.

Etkinlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.

Kaynak: AA / Melih Palas
