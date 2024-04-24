Kocaeli'de Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi kapsamında Arabuluculuk Paneli düzenlendi

Kocaeli'de "Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" kapsamında, "Arabuluculuk Paneli" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret eden Panel Başkanı ve Vali Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Genel Başkanı Adem Solak, proje hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Valilik Akçakoca Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Panel Başkanı Kaymak ve panelistler konuşma yaptı.

Sosyal ilişkilerden kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne destek sunulması amacıyla düzenlenen panelde, arabuluculuk uygulamaları ele alındı.

Panele, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Barış Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile kurum müdürleri katıldı.