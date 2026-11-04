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Kocaeli'de Şevki Yılmaz'ın şikayetiyle açılan tehdit davasında Ümit Özdağ beraat etti

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Kocaeli'de Şevki Yılmaz'ın şikayetiyle açılan tehdit davasında Ümit Özdağ beraat etti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın şikayetiyle açılan tehdit davasında beraat etti. Kocaeli 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında verilen kararla Özdağ'ın beraatine hükmedildi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın şikayetiyle açılan ve Kocaeli'de görülen 'Tehdit' davasından beraat etti.

Berna Sultan Osmanoğlu'nun 2024 yılında İstanbul'daki düğününde konuşan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın sözlerine sanal medya hesabından tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun, soysuzun kim olduğunu gösteririm" paylaşımı yaptı. Yılmaz'ın şikayeti üzerine Özdağ hakkında dava açıldı. Kocaeli 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Son duruşmada yapılan savunmaları değerlendiren mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Ümit Özdağ'ın beraatine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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