Kocaeli'de sendika yöneticilerine suikast planladığı öne sürülen 15 şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
Kocaeli'de Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yardımcılarına yönelik suikast planı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

KOCAELİ'de Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile 2 genel başkan yardımcısına yönelik suikast planı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile genel başkan yardımcıları Alperen Şakacı ve Necdet Ulusoy'u öldürmek için plan yapıldığı bilgisine ulaştı. ' Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçları kapsamında, konuya ilişkin suç örgütüne yönelik, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere dün saat 05.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 410 tabanca mermisi, 13 tabanca şarjörü ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Suç örgütü lideri ve iş birliği yapan kişilerin de aralarında olduğu 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
