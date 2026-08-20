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Darıca Sahilinde 3 Ceset Bulundu

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Kocaeli Darıca'da sahilde 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Cesetler kimlik tespiti ve otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 3 ceset bulundu.

Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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