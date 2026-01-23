Kocaeli'de atık plastik deposunda yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki atık plastik deposunda meydana gelen yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatılacak.
YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki atık plastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.
