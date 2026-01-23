Haberler

Kocaeli'de atık plastik deposunda yangın

Kocaeli'de atık plastik deposunda yangın
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki atık plastik deposunda meydana gelen yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatılacak.

YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki atık plastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
