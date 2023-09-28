Kocaeli'de park ve bahçelerden toplanan bitkisel atıklar mantar üretiminde kullanılıyor

Kocaeli'de park ve bahçelerden toplanan bitkisel atıklardan kompost üreten Körfez Belediyesi, üreticilerin ham madde ihtiyacını karşılama ve kadın girişimcilere iş imkanı sunmanın yanı sıra tesislerinde ürettiği mantarları ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşıyacak.

Kocaeli'de park ve bahçelerden toplanan bitkisel atıklardan kompost üreten Körfez Belediyesi, üreticilerin ham madde ihtiyacını karşılama ve kadın girişimcilere iş imkanı sunmanın yanı sıra tesislerinde ürettiği mantarları ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 4 yıl önce açılan tesiste, Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce istiridye mantarı üretim merkezi kuruldu.

Park ve bahçeler ile pazar yerlerinden toplanan bitkisel atıklardan kompost üretilen tesiste, gübreler işlenerek elde edilen 10 tonluk mantar yetiştirme kitinden yaklaşık 3 ton hasat bekleniyor.

Çalışmayla özellikle kadın girişimcilere iş imkanı sunmayı amaçlayan belediye, aynı zamanda mantar üreticilerinin kompost ihtiyacını karşılamayı ve hasadı yapılan mantarları sosyal destek alan ailelere dağıtmayı planlıyor.

Yılda yaklaşık 800 ton kompost gübre elde ediliyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA muhabirine, "çevre dostu" çalışmaları ileri taşıyarak istiridye mantarı üretimine başladıklarını, ihtiyaç sahibi ailelere önemli gıda kaynağı sunacaklarını belirtti.

Projenin sadece çevre dostu olmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal boyutunun olduğunu vurgulayan Söğüt, özellikle kadın girişimcilere destek olmayı hedeflediklerini, mantar yetiştirme kitleri ve kompost desteği sağlayarak yerel ekonominin ve girişimciliğin gelişimine katkıda bulunacaklarını anlattı.

Söğüt, geçen yıl da kamusal alandaki zeytinlerin toplanarak, elde edilen yağın sosyal yardım alan ailelere dağıtıldığını anımsattı.

Park ve bahçeler ile pazar yerlerinden topladıkları bitkisel atıkların çöpe gitmesine izin vermediklerine değinen Söğüt, sürdürülebilir çevre politikasını benimseyerek yılda yaklaşık 800 ton kompost elde ettiklerini kaydetti.

Kültür mantarı yetiştirilmesi çalışmaları sürüyor

Söğüt, üretilen gübrenin bir kısmının park, bahçe, yeşil alanlarda kullanıldığını bildirerek, "Baktık ki kompost gübreyle alakalı ilave şeyler yapmamız lazım. Çünkü ürettiğimiz kompost kendi ihtiyaçlarımızın da üzerinde. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve ekibi, mantar üretimi üzerinde çalışmaya başladı. Şu an içinde bulunduğumuz mantar üretim tesisini kurduk. Tesiste, mantar tohumu karışımlı kompost gübrenin olduğu kitlerin toplam kapasitesi 10 ton ve hedefimiz 2,5-3 ton civarında istiridye mantar üretimi." ifadelerini kullandı.

Mantar kitlerinde ürünlerin baş gösterdiğini anlatan Söğüt, şunları kaydetti:

"Hedefimiz özellikle girişimci kadınlarımıza imkan sunmak. Girişimci kadınlarımıza ekonomi anlamında getirisi olan çalışmaya imza atmak istiyoruz. Kadın girişimcilerimize bu mantar kitlerini verip üretime teşvik edeceğiz. Onun dışında gıda yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere burada ürettiğimiz mantarı paketleyerek sunmayı hedefliyoruz. İlçe olarak Sıfır Atık projesine çok güçlü destek vermenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz."

Söğüt, az bakımla çok verim alınması dolayısıyla istiridye mantarı tercih ettiklerini ancak kültür mantarı yetiştirilmesiyle ilgili de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.