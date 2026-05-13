Kocaeli'de özel gereksinimli bireylerin eğlendiği "9. Koza'dan Kelebeğe Gençlik Festivali" düzenlendi

Kocaeli'de Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleşen '9. Koza'dan Kelebeğe Gençlik Festivali'nde özel gereksinimli bireyler, geleneksel oyunlarla eğlendi ve dayanışma kültürü pekişti.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla kampüs bahçesinde "9. Koza'dan Kelebeğe Gençlik Festivali"nde geleneksel oyunlar oynandı, özel gereksinimli çocuklar gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, Gebze Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Miktat Aydın ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Arısan, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin her yıl düzenli olarak sürdürülmesinin değerli olduğunu belirterek, özellikle etkinliğin kalitesinin her geçen yıl artması ve daha kapsayıcı olması için çabalayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Engelsiz GTÜ Birimi Başkanı Prof. Dr. Meral Elçi, 500'ün üzerinde katılımcısı olan ve 9 yıldır sürdürdükleri festivalin kendileri için önemli bir dayanışma kültürü olduğuna değinerek, "Bu yıl da bölgemizdeki engelli dernekleri ve özel eğitim kurumlarından 500'ün üzerinde katılımcıyı ve ailelerini, öğretmenleriyle ağırlıyoruz. Kampüsümüz bugün müziğin ve eğlencenin olduğu, sanatın, birlikte üretmenin buluştuğu engelsiz yaşam alanına dönüştü. En büyük hedefimiz ise engelli bireylerimizin kendilerini değerli ve görünür hissettikleri bir ortam oluşturabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Özyiğit, Miktat Aydın ve Mahmut Yandık'ın da konuşma yaptığı etkinlikte, özel gereksinimli bireyler için "Engelsiz Tarım, Topraksız Sistemlerle Herkes İçin Üretim Dersi" gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
