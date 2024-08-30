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Kocaeli'de Otobüslere Canlı Bomba Tehdidi İhbarı

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Kocaeli'de belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına saat 16.20'de gelen 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı paniğe neden oldu. Olayın sahte ihbar olduğu belirlendi.

KOCAELİ'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına saat 16.20'de gelen 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı paniğe neden oldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde de durulurken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark'a ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına bugün saat 16.20'de 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' yazılı mesajlar iletildi. Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yaşanan olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenilirken olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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