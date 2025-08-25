Kocaeli'de Ot Yangını Ormana Sıçradı, İtfaiye Ekipleri Mücadele Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen ot yangını, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan ot yangını ormana sıçradı. Alevler, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan, aynı bölgede cumartesi günü de ot yangını çıkmış, 4 baraka yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisten 'Beni öldürüyorlardı' diyen vatandaşa şaşırtan cevap

Polisten "Beni öldürüyorlardı" diyen vatandaşa şaşırtan cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.