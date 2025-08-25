Kocaeli'de Ot Yangını Ormana Sıçradı, İtfaiye Ekipleri Mücadele Etti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen ot yangını, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan ot yangını ormana sıçradı. Alevler, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Öte yandan, aynı bölgede cumartesi günü de ot yangını çıkmış, 4 baraka yanarak kullanılamaz hale gelmişti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel