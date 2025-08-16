Kocaeli'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valiliği, Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisinin havadan ve karadan yapılan müdahalelerle düşürüldüğünü duyurdu. Yangına 963 personel ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor.

Kocaeli Valiliği, Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisinin havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldüğünü bildirdi.

Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak katılıyor.

İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Bu arada, dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.