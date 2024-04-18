Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi Dönem Sonu Galası Gerçekleştirildi

Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde, dönem sonu galası gerçekleştirildi.

Gölcük Kazıklı Kervansarayı'ndaki programda konuşan Vali Seddar Yavuz, herkesin kıymetli varlığının, gözbebeği evlatları olduğunu belirterek, Türk kültürünün, "sevgi medeniyeti" olduğunu bildirdi.

ÖNEM Projesi'nde, birçok insanın emeğinin bulunduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"ÖNEM Projemizin fikri bana ait olsa da bu proje sizin projenizdir. Dolayısıyla bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, hamilerimize bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de öğretmenlerimize yapmak istiyorum. Çünkü öğretmenlik bir meslek değil, bir hayat biçimidir. Ömrü milletimize vakfetmektir. O yüzden bütün öğretmenlerimizi, huzurlarınızda tebrik ediyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu şehir, iyiliği, başarıyı, fedakarlığı alkışladıkça, her iyi işin peşinden koştukça iyiliğin daha da çoğalacağına gönülden inanıyorum. Hamilerimize ve hami sayımıza bir daha dikkat çekmek istiyorum. Lütfen bir çocuğumuzun elinden tutun."

Konuşmanın ardından Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Vali Yavuz'a çiçek takdim etti.

Daha sonra hamilik yapan ailelere teşekkür belgeleri ve ÖNEM Projesi ilçe yürütücüleri olan öğretmenlere ödülleri verildi.

???????Programda Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerince hazırlanan halk oyunu gösterisi beğeni topladı.

Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öğrenciler tarafından fuaye alanında hazırlanan stantları da gezdi.

Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.