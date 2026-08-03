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Gebze'de müştemilatta yangın: Çok sayıda tavuk ve civciv öldü

Gebze'de müştemilatta yangın: Çok sayıda tavuk ve civciv öldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangında ahır, kümes ve depo bölümleri zarar gördü; çok sayıda tavuk ve civciv öldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ahır, kümes, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan yapılarda çıkan yangında çok sayıda tavuk ve civciv öldü.

Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin ahır, kümes, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan bölümlere yayılması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında çok sayıda tavuk ve civciv öldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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