Haberler

Kocaeli'de Mahsur Kalan Mürettebat Helikopterle Kurtarıldı

Kocaeli'de Mahsur Kalan Mürettebat Helikopterle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kıyılarında mahsur kalan Tanzanya bandıralı RAPID isimli geminin 7 mürettebatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Mürettebatın sağlık durumları iyi.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisinde mahsur kalan 7 mürettebat, bölgede etkili olan rüzgar ve denizdeki aşırı dalgalar nedeniyle botla müdahale edilemeyince, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Helikopterle gemiden alınıp kıyıya çıkarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "18 Eylül 2025 tarihinde saat 05.55'te İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından 7 personeli ile alçı yüklü Tanzanya bayraklı ve 81 metre uzunluğundaki RAPID isimli ticari geminin Kocaeli/Kefken Pembe kayalıklar mevkiinde, karaya oturduğu ihbarı bildirilmiştir. Alınan ihbara istinaden, denizden müdahale etmek maksadıyla, TCSG-910 Sahil Güvenlik botu, havadan müdahale etmek maksadıyla, TCSG-504 Sahil Güvenlik helikopteri, karadan müdahale etmek maksadıyla, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı görevlendirilmiş olup Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İtfaiye ve Jandarma ekiplerine bilgi verilmiştir. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından RAPID isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır" denildi.

Ardacan UZUN/KANDIRA (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı

Kabine'ye bir koltuk daha! Yeni bakanlık için çalışmalar başladı
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke

Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde! Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek

Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülte ve yüksek okullar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.