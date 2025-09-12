Kocaeli'de Lojistik Deposunda Yangın

1) KOCAELİ'DE LOJİSTİK DEPOSUNDA YANGIN; EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken, gökyüzünü siyah duman sardı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir firmanın lojistik deposunda çıkan yangına itfaiyenin 37 araç ve 107 personel ile müdahalesi sürüyor. Ekipler alevlerin çevrede bulunan fabrika ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangının çıktığı tesis dronla havadan görüntülendi.

2) ZİRVE TIRMANIŞINDA KAYBOLAN 2 TURİST İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları'na tırmanırken kaybolan 2 Polonya uyruklu turist için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaçkar Dağları'na tırmanmak üzere bölgeye gelen Polonyalı 2 turist, olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Yolunu bulamayan turistler, cep telefonuyla yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, turistlerin paylaştığı konum bilgisi doğrultusunda bölgeye ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Çamlıhemşin ilçesinde tırmandıkları Kaçkar Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı için arama- kurtarma çalışması sürüyor. Çamlıhemşin ilçesine gelen Polonyalı 2 dağcı, Kaçkar Dağı zirvesine tırmanışa geçtikten sonra bölgede aniden bastıran sis nedeniyle yollarını kaybetti. Dağda mahsur kalan dağcılar telefonlarıyla gönderdikleri konum ve video mesajla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, AKUT ekipleri ile Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyeleri arama-kurtarma çalışması başlatmak üzere sevk edildi. Olumsuz hava koşulların hakim olduğu bölgede yürüyerek dağcılara ulaşmaya çalışan ekipler, 5 saatlik yürüyüşün sonunda dağcılarla el fenerleriyle ışık teması kurdu. Ekipler, dağcıları mahsur kaldıkları yerden güvenli bir şekilde kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KURTARMA GÖREVLİSİ: 100- 150 METRE UZAKLIKTALAR

Mahsur kalan dağcılarla ışık teması kurduklarını söyleyen Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyesi Sezer Karagöz, "Şu anda Küçük buzulun karşısındayız. Mahsur misafirlerimizi gördük. Onlara ulaşacağız. Çok az kaldı. 100-150 metre var. Işık temasında bulunduk. Sesleri yok sadece ışıklarını görüyoruz. Tahmini olarak bir saat içerisinde ulaşacağız" dedi.