Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası Uygulandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kıraathanede kumar oynattığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Derince ilçesindeki bir kıraathanede denetim yapıldı.

Denetimlerde, B.B'nin işlettiği kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı belirlenen 3 kişi hakkında toplam 27 bin 741 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumar parası olduğu değerlendirilen 21 bin 600 liraya da el konuldu.