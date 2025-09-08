Haberler

Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası Uygulandı

Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derince'deki bir kıraathanede kumar oynattığı tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 3 kişiye toplamda 27 bin 741 lira para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kıraathanede kumar oynattığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Derince ilçesindeki bir kıraathanede denetim yapıldı.

Denetimlerde, B.B'nin işlettiği kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı belirlenen 3 kişi hakkında toplam 27 bin 741 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumar parası olduğu değerlendirilen 21 bin 600 liraya da el konuldu.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dantelli elbisesiyle sere serpe uzanan Hadise'den olay pozlar

Sere serpe uzandı! Baştan aşağı dantel kuşanan Hadise'den olay pozlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.