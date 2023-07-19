Kocaeli'de Kaybolan Melike Tahnal Davasında Karar Çıktı

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan Melike Tahnal'ın öldürüldüğü iddia edilen 'Palu ailesi' davasında, enişte Tuncer Ustael müebbet hapse çarptırıldı, diğer sanıklar ise beraat etti.

KOCAELİ'de 15 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ı öldürdükleri öne sürülen 'Palu ailesi' olarak bilinen 1'i tutuklu, 6 sanığın Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada, karar çıktı. Tutuklu sanık enişte Tuncer Ustael, 'Olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı, tutuksuz 5 sanık ise beraat etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, 8 yaşındaki kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu. Kocaeli ve Sakarya'da çalışma başlatan polis ekipleri anne ve kızına ait herhangi bir bulguya ulaşamadı. Anne ve kızına ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Palu ailesinin bir televizyon programına çıkması ile tekrar gündeme geldi, yeniden soruşturma açıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında sanıklar hakkında dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i 'Olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırarak tutukluluğunun devamına karar verdi. Heyet, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise Ustael'in beraatine hükmetti. Heyet, tutuksuz sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan beraati, 'Usulsüz gömme' suçundan ise dosyanın ayrılması yönünde hüküm verdi.