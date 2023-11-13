İsrail'in Gazze'deki katliamıyla birlikte Türkiye genelinde ABD'li kahve zincirinin kafesinde oturan insanlara tepkilerin son örneği Kocaeli'de yaşandı. Bir grup, kafede oturan insanların kahvelerini yere döktü. Olayla ilgili konuşan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Talimat geldi. Son olayda halkın huzurunu bozanlar hakkında işlem yapıyoruz. Ortada sınırların aşıldığı bir durum var" ifadelerini kullandı. Öte yandan savcılık, şahıslarla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de kahve zinciri şubesindeki İsrail protestosuna soruşturma: Sınırların aşıldığı bir durum var

Kocaeli'de bir grubun, İsrail'i protesto etmek için ABD'li kahve zincirinin kafesinde oturan insanların kahvelerini yere dökmesiyle ilgili konuşan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Talimat geldi. Son olayda halkın huzurunu bozanlar hakkında işlem yapıyoruz. Ortada sınırların aşıldığı bir durum var" dedi.

MÜŞTERİLERİN KAHVELERİNİ ALIP YERE DÖKTÜLER

İsrail'in Gazze'deki katliamı 1 ayı aşkın süredir devam ederken, Türkiye'de İsrail ve ABD'ye karşı protestolar arttı. Türkiye genelinde pek çok grup, ABD'li ünlü kahve zincirinin kafesinde oturan insanlara tepki göstermeye başladı. Son olarak Kocaeli'de bir grup, kafede oturan insanlara "Yazıklar olsun" diye bağırıp kahvelerini yere döktü.

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Medyaya yansıyan olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, dikkat çeken açıklamada bulundu. Yerel Demokrat Kocaeli gazetesine konuşan Emniyet Müdürü Karaduman, söz konusu protestoların dozajının arttığını belirtti.

"ORTADA SINIRLARIN AŞILDIĞI BİR DURUM VAR"

Protesto ile şiddet ya da halkı rahatsız edecek eylemler arasında bir fark olduğunu vurgulayan Karaduman, "Talimat geldi. Son olayda halkın huzurunu bozanlar hakkında işlem yapıyoruz. Ortada sınırların aşıldığı bir durum var" ifadelerini kullandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman

"BU TİP OLAYLARLA İLGİLİ İŞLEM YAPILACAK"

Halkı rahatsız etmeyen protestolara işlem yapmadıklarını söyleyen Karaduman, "Ama son günlerde işin dozajı artıyor. Bize gelen talimat gereği bu tip olaylarla ilişkin işlem yapılacağını belirtmek isteriz" diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan savcılık da olayla ilgili harekete geçti. Savcılık, vatandaşların kahvelerini yere döken kişiler hakkında "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.