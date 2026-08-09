Gebze ve Çayırova'da iş yeri saldırılarına 8 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması girişimlerine ilişkin operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gebze KOM Büro Amirliği ekiplerince, 3 Ağustos'ta Gebze ve Çayırova'da faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik kurşunlama ve kundaklama girişimlerinin faillerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu eylemleri gerçekleştirdikleri ve farklı eylemler için hazırlık yaptıkları değerlendirilen organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin kimliği ve saklandıkları adresler tespit edildi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanıldığı belirlenen 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 1,5 litre benzin, kar maskesi, eldiven ve boyunluk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA