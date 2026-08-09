Haberler

Gebze ve Çayırova'da iş yeri saldırılarına 8 tutuklama

Gebze ve Çayırova'da iş yeri saldırılarına 8 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması girişimlerine ilişkin operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması girişimlerine ilişkin operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gebze KOM Büro Amirliği ekiplerince, 3 Ağustos'ta Gebze ve Çayırova'da faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik kurşunlama ve kundaklama girişimlerinin faillerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu eylemleri gerçekleştirdikleri ve farklı eylemler için hazırlık yaptıkları değerlendirilen organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin kimliği ve saklandıkları adresler tespit edildi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanıldığı belirlenen 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 1,5 litre benzin, kar maskesi, eldiven ve boyunluk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda 'NATO' detayı

Bakan Fidan açıkladı! Tarihi anlaşmada çok konuşulacak "NATO" detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Osimhen Galatasaray'ı yaktı!
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu

Uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yanındaki adam kocası değildi!
Başına 5 milyon dolar ödül konan çete lideri İrlanda'ya iade edildi

Başına 5 milyon dolar ödül konmuştu: Kanlı çete lideri iade edildi!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü