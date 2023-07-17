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Genç adam, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde genç adam, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin, cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 25 yaşındaki genç adam, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, genç adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

ÇÖP TOPLAYAN VATANDAŞ FARK ETTİ

Olay, Osman Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan vatandaş hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kocaeli'de genç adam parkta ölü bulundu

OTOPİS İÇİN MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde, şahsın C.B. olduğu belirlendi. Öte yandan C.B.'nin silahla başından vurulduğu öğrenildi. Genç adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de genç adam parkta ölü bulundu

Kocaeli'de genç adam parkta ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - Güncel

İstanbul Caddesi Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

enver baran:

İzmit, Kocaeli ve Bolu üçgeninde yıllardan beri bu tür cinayet haberleri duyarız. Bunların hiçbiri adi suç olmadığı kesin. Mafya veya ırkçı gayeler ile işlendiği kanaati yaygın olmasına rağmen, tedbirler alınmıyor...

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