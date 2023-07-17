Kocaeli'nin Gebze ilçesinde genç adam, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin, cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 25 yaşındaki genç adam, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, genç adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

ÇÖP TOPLAYAN VATANDAŞ FARK ETTİ

Olay, Osman Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan vatandaş hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

OTOPİS İÇİN MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde, şahsın C.B. olduğu belirlendi. Öte yandan C.B.'nin silahla başından vurulduğu öğrenildi. Genç adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.